Na seleção, disputa acirrada na lateral A disputa por vagas na seleção brasileira está reduzida a poucas posições, mas é bastante acirrada. Ela é mais nítida na lateral-esquerda, para a definição do reserva de Roberto Carlos. Mas há quem aposte no grupo que Gustavo Nery leva vantagem sobre Gilberto e até a teria aumentado depois dos dois gols marcados na vitória do Corinthians sobre o Fluminense, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Gustavo Nery não se deixa levar pela impressão deixada no último jogo do Corinthians. Ele acredita que a decisão do técnico Carlos Alberto Parreira estará condicionada a seu desempenho nas demais convocações para a seleção e nas atuações com a camisa do líder do Brasileiro. Mas ele não disfarça o otimismo. ?Confiante estou, sempre estive?, revelou o lateral. Nesta quinta-feira, ao se apresentar à seleção em Teresópolis, Gustavo Nery ouviu um elogio de Parreira em tom de cobrança, o que pode ser mais um indicativo de que é o favorito, até agora, para ganhar a vaga no grupo que vai para a Copa. ?Você arrebentou com meu time?, disse-lhe o treinador, que é torcedor do Fluminense. Já Gilberto aposta no fato de ser titular de um dos mais importantes clubes da Alemanha, o Hertha Berlim, para tentar concorrer com Gustavo Nery pelo menos em condições de igualdade. Ele também tem a seu favor as boas atuações na Copa das Confederações deste ano. ?Estou pronto para desafios?, disse o lateral, que já entrou em campo com a camisa da seleção sete vezes, desde 2003, quando pertencia ao Grêmio. ?Jogar na Europa hoje em dia é um passo importante para contar com a confiança do técnico da seleção. Mas sei que ele vai ter de tomar uma decisão difícil. O Gustavo Nery também tem muitas qualidades?, afirmou Gilberto.