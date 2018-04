Na seleção, Jadson festeja 'ano maravilhoso'

SÃO PAULO - O meia Jadson festejou a convocação para a disputa da Copa das Confederações. O jogador do São Paulo está na lista dos 23 jogadores chamados por Felipão nesta terça-feira e garantiu estar satisfeito com sua evolução. "Estou muito feliz, essa convocação é fruto do trabalho. Quando saí do Shakhtar, minha vontade era mostrar meu futebol aqui no Brasil. Queria conquistar títulos e voltar para a seleção. Estou feliz com o reconhecimento", disse.

Jadson ficou sete anos na Ucrânia antes de decidir voltar ao País. Retornou para o São Paulo em janeiro de 2012, mas demorou um pouco para engrenar. Com a chegada do técnico Ney Franco, seu futebol apareceu e ele garante que está em um grande momento na carreira. "Esse ano está sendo maravilhoso, sem aquela desconfiança de quando cheguei no ano passado. Agora todo mundo está elogiando e estou feliz", comentou.

O jogador atuou nos amistosos contra Chile e Bolívia e antes já havia participado da Copa América na Argentina, em 2011, quando o técnico era Mano Menezes. Mesmo tendo atuado pouco com Felipão, chamou a atenção do comandante por causa da aplicação tática e do talento. "O Felipão já me passou nos dois amistosos o que ele queria. Quando chegar lá ele vai conversar novamente e o que precisar vou fazer para ajudar a seleção", avisou.

Ele também evitou entrar no mérito das ausências de Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG, e Kaká, do Real Madrid, que acabaram ficando fora da lista final para a Copa das Confederações. Ele enfrentou o jogador do time mineiro recentemente, pela Copa Libertadores, mas deixa a responsabilidade da escolha para Scolari. "Todo mundo sabe da qualidade do Gaúcho, mas foi opção do Felipão e tem de respeitar", concluiu.