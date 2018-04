Na seleção, Malcom pode desfalcar o Corinthians por 7 jogos

O técnico Tite terá um importante desfalque no Corinthians para a sequência do Campeonato Brasileiro. Convocado para a seleção brasileira sub-20, o atacante Malcom foi liberado do treino da terça-feira e já viajou para se apresentar ao time que disputa o Mundial da categoria a partir do próximo dia 31 de maio, na Nova Zelândia.

Se a seleção chegar até a final da competição, Malcom desfalcará o time por sete jogos. Além do confronto com o Fluminense, domingo, no Maracanã, ele também seria ausência contra Palmeiras, Grêmio, Joinville, Internacional, Santos e Figueirense. A final do Mundial ocorre dia 20 de junho.

Malcom foi titular na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre a Chapecoense, sábado, e deveria continuar na equipe. Sem ele, Tite pode apostar em Emerson Sheik, que mesmo em baixa e com poucas possibilidades de renovar contrato, tem vínculo até julho e ainda deve ser utilizado.

As outras opções são Vagner Love, Luciano, Romero e Mendoza. Vale lembrar, que Guerrero e Elias também desfalcarão o time por um bom tempo, já que foram convocados para as seleções peruanas e brasileiras, respectivamente.

A jovem revelação corintiana foi convocada para o Sub-20 no lugar de Kenedy, do Fluminense, cortado por apendicite. Malcom renovou contrato há cerca de um mês e seu vínculo com o Corinthians vai até o fim de 2019.