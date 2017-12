?Na seleção não se joga com o nome? Ninguém joga na seleção apenas com o nome. É preciso vontade e estar no melhor da sua forma física. Este foi um dos principais recados do técnico Luiz Felipe Scolari aos jogadores convocados hoje, no Rio, para a partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, em Montevidéu. ?Está provado que se o jogador não tiver boa condição física, não joga. Se o cara quiser atuar só com o nome, deve procurar um banco, onde vai ficar sentado o dia inteiro. Ou então, procurar uma estatal?, disse ele, sugerindo que no serviço público não se exige muito esforço. Ao final da entrevista em que divulgou a sua primeira lista de convocados, o técnico foi surpreendido e acabou sendo ?atacado? pelo ?Beijoqueiro?, de quem recebeu, além do tradicional beijo, um buquê de flores. Scolari reagiu com bom-humor ao assédio do ?caçador de personalidades?. ?É um sinal de carinho, de amizade?, disse ele, constrangido.