Na Série A3, Ferroviária segura líder A Ferroviária foi o grande destaque na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O time de Araraquara empatou com o Guaratinguetá, sem gols, acabando com a seqüência de vitórias do time do Vale do Paraíba. O Guaratinguetá segue na liderança do Grupo 2, com 10 pontos. Já a Ferroviária, do técnico Pardal, que estreava, chegou aos quatro pontos e ficou na sétima posição. O Barretos também surpreendeu com a boa vitória por 1 a 0 diante do XV de Jaú, em pleno Jauzão. A equipe chegou ao sexto ponto, ficando na quarta posição do Grupo 1. O XV segue com quatro pontos, na sexta posição. Em Taubaté, o XV de Piracicaba conseguiu um bom empate, por 2 a 2, com os donos da casa, na estréia do técnico Márcio Ribeiro. O XV foi para seu quinto ponto e fica na quarta colocação do Grupo 2. O Taubaté somou o oitavo ponto, ficando na vice-liderança. O Independente conseguiu uma importante vitória diante do Palmeiras-B por 2 a 1, em Limeira. Com o resultado, a equipe pulou para a terceira posição e ficou com sete pontos. Enquanto o time da capital segue na quinta posição, com quatro pontos. Nesta quinta-feira, às 20h30, acontece o último jogo da quarta rodada: Sertãozinho x Araçatuba, com transmissão, ao vivo, pela Rede Vida. Resultados: Noroeste 5 x 0 Paraguaçuense, Rio Claro 3 x 2 Osasco, XV de Jaú 0 x 1 Barretos, Taubaté 2 x 2 XV de Piracicaba, Independente 2 x 1 Palmeiras B e Guaratinguetá 0 x 0 Ferroviária.