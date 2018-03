Na Série B, 3ª rodada ainda não terá TV O diretor executivo da FBA (Futebol Brasil Associados), Eduardo Negrão, confirmou no começo da noite que não houve a reunião, prevista para esta quarta-feira, entre os representantes da entidade e da Rede Bandeirantes de Televisão para acertar a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele, porém, não quis revelar mais nenhuma informação do possível acordo que pode dar cabo à novela que se transformou este caso. A terceira rodada está confirmada sem televisão, mesmo nas emissoras de canal fechado. A Bandeirantes seria uma alternativa para sair da proposta da Rede Globo, em parceria com a Rede Record e a Globosat para mostrar a Série B. A nova negociação seria feita em nome dos 20 clubes que integram o FBA, deixando de lado os quatro integrantes do Clube dos 13: Palmeiras, Botafogo, Palmeiras e Portuguesa. A nova idéia poderia representar um avanço para a FBA, que praticamente teria um emissora para transmitir seus jogos. A entidade compraria um espaço na Bandeirantes para mostrar os jogos de seus filiados. Em contrapartida poderia negociar com patrocinadores, tanto na televisão como nos painéis estáticos.