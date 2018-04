Na Série B, briga para fugir da rabeira Além dos paulistas, nesta sexta-feira, mais dois jogos serão realizados pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dos quatro times que estarão em campo, três brigam contra o rebaixamento e um por uma das oito vagas à segunda fase. De olho na matemática, todos os times fazem as contas para saber do que precisam para chegar aos seus objetivos. No Estádio Independência, em Belo Horizonte, o América-MG recebe a Anapolina, 21ª colocada com 17 pontos. O time mineiro é o 19º colocado, com 18 pontos. Segundo os matemáticos, para fugir do rebaixamento o time deve chegar à marca de 26 pontos. Portanto , a vitória é essencial. O time goiano deverá ter o desfalque do veterano centroavante Túlio, que sente dores na coxa. Também fazendo uma campanha decepcionante, tendo em vista a do ano passado, quando se classificou entre os oito primeiros, o Remo recebe o Avaí, candidato forte a ficar com uma das vagas. Com 19 pontos, os paraenses estão na 17ª colocação. Já os representantes de Santa Catarina estão na sexta colocação, com 28 pontos. Com base nos cálculos, 36 pontos são necessários para garantir a classificação. A 18ª rodada terá seguimento neste sábado, com mais cinco partidas. Confira: Bahia X Santa Cruz, Londrina X CRB, Ituano X Marília, Mogi Mirim X Portuguesa e América-RN X Brasiliense.