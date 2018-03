Na Série B, CRB derrota União em Araras O União São João de Araras sofreu sua quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro, neste sábado à noite, no Estádio Hermínio Ometto, diante do CRB, por 1 a 0. Além de não ter força ofensiva, o time paulista ainda não contou com sorte porque tomou o gol aos 46 minutos do segundo tempo. A derrota manteve o União na lanterna e provocou a demissão do técnico Paulo Roberto Santos e de toda a comissão técnica. "Alguns jogadores também vão deixar o grupo", prometeu o presidente José Mário Pavan, inconformado com a derrota "para o pior time do campeonato". O jogo foi muito ruim tecnicamente. A principal chance do União saiu aos 28 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta do meia Juliano que bateu na trave e nas costas do goleiro Santos. Quando o empate parecia inevitável aconteceu um escanteio e Fábio Silva completou. Ficha Técnica: União São João: Rafael; Valdo, Ben-Hur , Lica e Fabiano Souza; De Paula (Gil), Branco, Tales e Juliano; Laércio (Paulinho) e Alemão (Osmar). Técnico: Paulo Roberto Santos. CRB-AL: Santos; Cacá, Selmo Lima, Márcio Pereira e Kel; Lico, Anderson, Alemão Junior (Leonardo) e Wagner Weslei; Sandro Goiano (Fábio Silva) e Marquinhos. Técnico: Marcos Freitas. Árbitro: Jorge Fernando Rabello (RJ). Cartão amarelo: Sandro Goiano e Santos. Gol: Fábio Silva aos 46 minutos do segundo tempo. Local: Estádio Hermínio Ometto.