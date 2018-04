Na Série B do Carioca, presidente entra em campo e faz o gol da vitória

RIO - Empresário do setor de construção civil, Adilson Oliveira Coutinho, o Adilsinho, é o presidente do Barra da Tijuca, clube da Série B do Campeonato Carioca. Quando está envolvido demais com seus negócios fora do futebol, ele não vai aos jogos do time. Quando pode, ele veste o uniforme e vai para o banco de reservas, à espera de uma chance, já que tem registro de atleta na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Adilsinho, de 43 anos, tem trânsito livre com o técnico do time, Rogério Fidélis, ex-volante e lateral de Palmeiras e Corinthians. À beira do gramado, os dois trocam ideias sobre o desempenho da equipe. Na quarta-feira, o Barra da Tijuca perdia para o Bonsucesso por 1 a 0 - a partida valia a liderança do Grupo A. Em campo, no estádio do Olaria, os veteranos Dodô e Tuta já demonstravam cansaço.

Foi quando Adilsinho começou a se aquecer e disse a Rogério: "Vou entrar". O técnico não hesitou. Considerou a mudança apropriada. Aos 18 minutos do segundo tempo, Adilsinho substituiu Tuta. A equipe subiu de produção com o presidente/atacante em campo e passou a pressionar o Bonsucesso, campeão do primeiro turno. O empate aconteceu aos 41 minutos, com um gol de Jocian.

O resultado, no entanto, ainda era ruim para o Barra da Tijuca, levando-se em consideração o placar dos outros jogos do grupo.

Em uma prova de que o técnico havia agido corretamente ao colocá-lo na partida, Adilsinho pegou uma sobra na área e, aos 47, fez o gol da vitória do Barra da Tijuca, agora o líder da chave. A partida acabou em seguida. Na comemoração, todos os jogadores e os membros da comissão técnica, sem exceção, correram para abraçá-lo.

O Barra tem 13 pontos e o Bonsucesso, por causa da derrota, estacionou nos 12. No Grupo B, o América é o líder, com dez pontos - a tradicional equipe é dona da melhor campanha do torneio, com 36 pontos ao todo. O regulamento prevê um triangular final, que só não vai ser realizado se o Bonsucesso vencer o segundo turno.

O Estado tentou, em vão, fazer contato com Adilsinho desde a manhã da última quinta-feira. O presidente do clube, que já foi acusado de envolvimento com um grupo que explorava caça-níqueis no Rio, não foi localizado.