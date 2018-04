Na Série B, equilíbrio na ponta Faltando apenas cinco rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B, a matemática ainda insiste em não classificar oito clubes para a segunda fase e nem rebaixar nenhum dos seis clubes para a Série C em 2005. Mas há os favoritos para garantir vagas e também os cotados para cair. Na briga pela liderança, aparecem Náutico e Bahia, ambos com 36 pontos, seguidos de perto pelo Brasiliense, com 35 pontos. O time pernambucano mantém regularidade, mas perdeu na 18ª rodada para o Santo André, por 2 a 0, no ABC. Quem se aproveitou foi o Bahia, apoiado por quase 40 mil torcedores na colorida Fonte Nova, para vencer o Santa Cruz, por 3 a 2, com o gol da vitória sendo marcado pelo meia Robert, de cabeça, aos 40 minutos do segundo tempo. Quem poderia ter se aproveitado era o Brasiliense, que à noite, perdeu em Natal, para o América, por 3 a 0. O time sentiu a falta de comando, uma vez que na quinta-feira Mauro Fernandes resolveu trocar o Jacaré pelo Fortaleza. O novo técnico já está contratado: Edinho Nazareth, que terá trabalho para reagrupar os jogadores. O Fortaleza, quarto colocado com 33 pontos, também está praticamente classificado. Se os quatro primeiros colocados estão quase assegurados na segunda fase, as outras quatro vagas ainda serão bem disputadas. O Ituano, quinto colocado com 31 pontos, deve ficar com uma delas. É o time paulista mais regular e também com chances de lutar pelo acesso. No sábado, empatou em casa com o Marília, por 1 a 1. O Paulista de Jundiaí, sétimo com 26 pontos, deve brigar até a última rodada, porque tem sido muito irregular. Na sexta-feira perdeu para o Vila Nova, por 3 a 0, em Goiânia. O Avaí, sexto com 31 pontos, também deve se classificar. A sétima e oitava vagas são as mais cobiçadas. Além do Paulista, também brigam o Sport Recife (26), Santa Cruz e Caxias (25), o Marília (24) e até mesmo a Portuguesa e o Vila Nova (23). Na briga contra o rebaixamento, o Londrina parece condenado, com apenas 13 pontos mesmo depois de vencer o CRB, por 1 a 0, sábado. O Mogi Mirim segue o mesmo caminho, sendo vice-lanterna, com 16 pontos, após o empate em casa diante da Portuguesa, por 1 a 1. Mas como caem seis times, pelo menos mais nove clubes estão ameaçados, entre eles o Santo André, com 20 pontos em 17º lugar e que espera recuperar, pelo menos, seis dos 12 pontos perdidos no STJD. O curioso é a constante troca de técnicos na Série B. Na última rodada, quatro técnicos estrearam: Luiz Carlos Ferreira (Portuguesa), José Carlos Serrão (Mogi), Givanildo de Oliveira (Remo) e Aderbal Lana (Vila Nova). Na próxima rodada, dois técnicos vão estrear: Edinho Nazareth (Brasiliense) e Mauro Fernandes (Fortaleza). Lula Pereira, após duas rodadas, reassumiu o comando do Ceará no comando de Arnaldo Lira. Na terça-feira acontecem quatro jogos, às 20h30: Ceará X América-RN, Paulista x Londrina, Santa Cruz x Vila Nova e Portuguesa x Remo. Os demais jogos serão disputados no final de semana. Confira os resultados da 18ª rodada: Sport-PE 2 x 1 São Raimundo-AM, Joinville-SC 4 x 0 Ceará-CE, Fortaleza-CE 1 x 0 Caxias-RS, Vila Nova-GO 3 x 0 Paulista-SP, Santo André-SP 2 x 0 Náutico-PE, América-MG 0 x 2 Anapolina-GO, Remo-PA 1 x 3 Avaí-SC, Bahia-B A 3 x 2 Santa Cruz-PE, Londrina-PR 1 x 0 CRB-AL, Ituano-SP 1 x 1 Marília-SP, Mogi Mirim-SP 1 x 1 Portuguesa-SP e América-RN 3 x 0 Brasiliense-DF.