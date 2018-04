Na Série B, Marília espera recuperar seis pontos no STJD

A Série B do Campeonato Brasileiro pode sofrer uma reviravolta nesta quinta-feira, quando o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro vai julgar o processo da perda de seis pontos do Marília. A direção do clube espera recuperar os pontos por considerar seu caso parecido com o no qual foi envolvido o Paraná recentemente. Além disso, a direção do Marília garante ter sido vítima de um grave erro da Federação Paulista de Futebol (FPF). "O processo do Marília é análogo ao do Paraná, que foi absolvido. A CBF, desde 2004, dá poderes às federações para regularizar os atletas. Se a documentação estiver tudo ‘OK’, a federação registra o atleta. Se a documentação não estiver ‘OK’, o processo nem chega à CBF. Portanto, a FPF errou. Tanto é que demitiu os responsáveis por esta confusão", argumenta o advogado do clube, Adriano Pereira. O Paraná foi absolvido no fim de outubro da acusação de escalação irregular do jogador Batista. O Marília está incluso no Artigo 214 - inscrição de atleta sem a devida condição de jogo (o mesmo envolvendo o Paraná). O clube paulista perdeu seis pontos por escalar o zagueiro Leandro Camilo, de forma irregular, na terceira rodada da Série B, diante do Avaí. Caso recupere a pontuação nesta quinta, a Série B ficará novamente embolada. O Marília saltaria da quinta para a segunda colocação, e ainda adiaria o acesso do Coritiba.