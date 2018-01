Na Série B, quem tem amigos é rei Na Série B, os amigos são tão fundamentais quanto um bom time e boas condições de trabalho. Pelo menos é o que garantem os assistentes-técnicos do Palmeiras Fred Smania, e da Portuguesa, Adelino de Camargo ? mais conhecido como Dino Camargo. Profissionais de confiança dos técnicos Jair Picerni e Luiz Carlos Martins, respectivamente, os dois garantem que uma boa rede de informantes é indispensável para obter os dados necessários sobre os adversários a serem enfrentados em uma competição cujos jogos quase nunca são televisionados, como a Série B do Campeonato Brasileiro. Leia mais no Estadão