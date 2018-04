Na Série C, Botafogo-SP contrata Vica e Fortaleza demite Paulo Bonamigo

Na reta final da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, os clubes ainda tentam ganhar motivação extra com as trocas de técnicos. No sábado, o Botafogo de Ribeirão Preto demitiu Rodrigo Fonseca e neste domingo já anunciou o seu substituto: Vica. Ainda neste domingo, a direção do Fortaleza confirmou a demissão de Paulo Bonamigo.

A queda de Fonseca se deu após a derrota por 3 a 2 para o Macaé, no último sábado, a terceira seguida do time paulista, que despencou na tabela, com 21 pontos, agora ameaçado de não se classificar à próxima fase da Série C.

Vica é experiente, tem dois acessos na terceira divisão nacional e passagens marcantes no futebol do Nordeste. Ele foi campeão em 2013 com o Santa Cruz e vice em 2009 com o ASA, onde é ídolo e marcou história também com títulos estaduais. Tem 56 anos e é natural de Araraquara (SP), tendo sido atleta da Ferroviária nos anos 1980, década em que brilhou pelo Fluminense sendo campeão brasileiro em 1984 e bicampeão carioca em 1984 e 1985.

A irregularidade do futebol mostrado pelo Fortaleza nos últimos jogos foi o principal motivo da demissão de Bonamigo. Mas o golpe fatal foi a derrota para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, sábado à noite, no Castelão, em São Luís. Apesar da derrota, o time cearense se mantém dentro do G4, com 23 pontos, pelo Grupo A.

Há vários nomes cotados para substituí-lo, entre eles Mazola Júnior, ex-CRB e Vila Nova; Antônio Carlos Zago, ex-Internacional; e Rogério Zimmermann, ex-Brasil de Pelotas.