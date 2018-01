Na Série C, Come-Fogo fica só no 1 a 1 A torcida de Ribeirão Preto matou a saudade do Come-Fogo, neste domingo à tarde, no estádio Santa Cruz, quando os dois rivais se encontraram após quatro anos. Mas nem os botafoguenses e muito menos os comercialinos puderam comemorar a vitória, uma vez que a partida terminou empatada por 1 a 1. O placar foi muito justo, mantendo os dois times com apenas um ponto dentro do Grupo 23 do Campeonato Brasileiro da Série C, liderado pelo Sertãozinho, com três. A estréia do Botafogo era aguardada com ansiedade, mas a situação do Comercial era mais complicada porque tinha perdido na estréia para o Sertãozinho, por 3 a 2, em casa, no estádio Palma Travassos. O time dirigido pelo experiente Pinho não se intimidou, tomou as iniciativas ofensivas e dominou o jogo. Mas acabou castigado aos 22 minutos, quando Marcos Dias abriu o placar. Por alguns instantes, o Comercial se perdeu em campo, mas logo se recuperou diante de um adversário excessivamente preocupado com a marcação. O empate aconteceu aos 44 minutos, quando Osni aproveitou o cruzamento de cabeça. O segundo tempo foi sonolento, de poucas emoções. Ninguém quis se arriscar e o resultado não poderia ser mudado com tanto indisposição. Melhor para o Botafogo que manteve um tabu diante do rival: não perde desde 1995. Outras vitórias - Outros dois clubes paulistas atuaram neste domingo. Pela manhã, em Itu, o Ituano venceu a Internacional de Limeira, por 2 a 0, reabilitando-se dentro do Grupo 25 da derrota de 1 a 0 para o XV de Piracicaba. Os dois gols da vitória foram marcados pelo centroavante Fernando Gaúcho. O primeiro de pênalti aos 13 minutos da etapa inicial, o segundo aos 11 minutos da fase final. Em Bragança Paulista, à tarde, o Bragantino também se reabilitou ao vencer o Uberaba, por 1 a 0, gol marcado por Daniel aos 10 minutos do primeiro tempo. O time paulista tinha perdido para o Rio Branco, em Andradas-MG, por 3 a 1, pelo Grupo 17.