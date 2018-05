Na Série C, Joinville anuncia Márcio Fernandes como novo técnico

Márcio Fernandes é o novo técnico do Joinville. Ele entrou em acordo com o clube e foi anunciado nesta terça-feira como substituto de Matheus Costa, demitido após derrota em casa por 3 a 2 para o Cuiabá, no último sábado, pela quinta rodada da Série C. O time é o lanterna do Grupo B, com apenas três pontos e nenhum ponto somado.

Antes da definição, a diretoria cogitou diversos nomes. Um dos sondados foi Hélio dos Anjos, mas a negociação envolvia valores muito altos para o clube.

O time catarinense viu em Márcio Fernandes o perfil ideal para a disputa de uma Série C, competição na qual o técnico tem experiências positivas. Em 2015, conquistou o acesso e foi campeão com o Vila Nova. No ano seguinte, levou o Botafogo-SP às quartas de final, mas não conseguiu o acesso. A estreia do novo técnico será neste domingo, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo-SP.

Ex-atacante com passagens por Santos e XV de Piracicaba, Márcio iniciou a carreira de treinador na Vila Belmiro. Depois, passou por Fortaleza, Red Bull Brasil, Comercial, Brasiliense, Guarani, Vila Nova, Botafogo-SP, ABC e XV de Piracicaba. Seu último clube foi o Linense, onde chegou com a missão de evitar o rebaixamento no Paulistão, mas não teve sucesso.

TROCA EM MINAS - Outro integrante do Grupo B da Série C também teve troca no comando. Logo acima do Joinville, na vice-lanterna e com quatro pontos, o Tupi demitiu Ricardo Leão e contratou Eugênio Souza, que fez seu último trabalho no Nacional de Muriaé. Este time disputou o Módulo II do Campeonato Mineiro e terminou na oitava colocação. O novo treinador foi apresentado na tarde desta terça-feira.