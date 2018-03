Na Sub-17, Brasil encara a Argentina A seleção brasileira sub-17 enfrenta, neste domingo, os argentinos na última rodada do Campeonato Sul-Americano da categoria, que está sendo disputado na Bolívia. O jogo será às 21horas e terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Para os argentinos, uma vitória significa o título do torneio, enquanto aos brasileiros é a chance de confirmar a terceira vaga no Mundial da Finlândia da categoria, em agosto. Argentina e Colômbia já estão classificados. A situação do Brasil é bem curiosa. Dependendo da combinação de resultados ? Colômbia e Uruguai jogam a preliminar ?, o Brasil pode ser o campeão do torneio (nesse caso, precisa vencer a Argentina e a Colômbia não pode vencer o Uruguai) ou perder a vaga do Mundial (uma vitória uruguaia e um desastre brasileiro frente aos argentinos, que tirasse a diferença de oito gols no saldo em relação aos uruguaios). Argentina e Colômbia têm quatro pontos cada. O Brasil, que venceu o Uruguai na sexta-feira, por 4 a 0, possui três, enquanto o lanterna Uruguai ainda não somou pontos no quadrangular final do torneio. Artilharia - O atacante Evandro Roncatto, do Guarani, foi o destaque da vitória sobre o Uruguai, anotando dois gols. Éderson e Júnior completaram o marcador. O técnico Marcos Paquetá, do Brasil, elogiou a equipe, ressaltando que o resultado ?foi conseguido na base da técnica, vontade e garra?. ?Nossa arma letal foi o contra-ataque?, analisou o treinador brasileiro, que reiterou que seus jogadores estão indo por um bom caminho e que são atletas importantes para as categorias de cima, como a sub-20. O atacante Evandro Roncatto, por sua vez, afirmou que busca a artilharia do torneio. Tem quatro gols, um a menos do que o argentino Hernán Peirone. Até o momento, a Argentina tem sido considerada a seleção mais equilibrada do torneio, com uma defesa compacta e um ataque eficaz. Os argentinos venceram sem dificuldades todos os seus compromissos até o empate da última rodada diante da Colômbia. Os argentinos venciam por 2 a 1, mas tomaram o gol de empate no último minuto de partida. O técnico Hugo Tocalli lamentou o resultado. ?Queria manter a vitória, mas terminamos desorganizados. Agora teremos de decidir contra o Brasil no domingo?, disse Tocalli. Já o técnico colombiano Eduardo Lara está otimista: ?Sinto que estamos com sorte de campeão.?