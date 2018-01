Na Sub-23, Kaká deve ser o capitão O técnico Ricardo Gomes já definiu a Seleção Brasileira Sub-23 que estréia terça-feira no Torneio de Catar, em Doha, contra a Tailândia. Kaká deve ser o capitão do time. Hoje, os jogadores tiveram um encontro casual com Franz Beckenbauer. O ex-jogador alemão participava de um evento no mesmo hotel em que a Seleção está concentrada. E apenas trocou abraços com os meninos, que retornavam de um treino no campo do Arabi Sport Club. Foi o segundo coletivo que Ricardo Gomes comandou no Catar. O time treinou com Rubinho (Corinthians), Maicon (Cruzeiro), Luizão (Cruzeiro), Júlio Santos (São Paulo) e Michel (Atlético-MG); Fernando (Grêmio), Julio Baptista (São Paulo), Kaká (São Paulo) e Léo Lima (Vasco); Robert (São Caetano) e Nenê (Palmeiras). O Brasil está no grupo B com Tailândia, Japão, Egito e República Checa. Depois da Tailândia, enfrentará a República Checa na quinta-feira e o Egito no domingo. No grupo A, estão Austrália, China, Alemanha, Suíça e Catar. Os jogos serão dentro das chaves e os dois vencedores de cada grupo disputam o título. Ricardo Gomes usará o Torneio do Catar para observar os jogadores com idade de disputar a Olimpíada de Atenas/2004 - o torneio pré-olímpico será disputado no início do ano que vem. Também pretende observar jogadores da Seleção Sub-20 que está disputando o Sul-Americano da categoria no Uruguai. Sub-20 - Em quatro jogos, o time sub-20 comandado pelo técnico Valinhos venceu todos. É a sensação do torneio. Jornais uruguaios destacaram hoje o Brasil como equipe perfeita depois da vitória por 3 a 0 contra o Equador, no sábado. "O Brasil terminou sua participação na primeira fase do torneio com campanha perfeita de quatro vitórias, 15 gols a favor e nenhum contra. No último jogo, venceu o Equador sem maiores problemas", afirma o El Observador, de Montevidéu. "Os filhos do penta continuam matando", destacou o La Republica. A Seleção Brasileira folga na última rodada do Grupo A, amanhã. O Equador enfrenta o Peru e precisa vencer para garantir classificação. Ao Uruguai, basta um empate contra a Bolívia. Classificam-se três de cada grupo. A Seleção Brasileira foi a primeira a garantir vaga no quadrangular final. E só voltará a jogar na sexta-feira.