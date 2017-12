Na Sub-23, ninguém quer perder a chance A seleção brasileira Sub-23 não vai - e não pode - facilitar as coisas para o Corinthians no amistoso deste sábado, às 16 horas, no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. Embora o técnico Ricardo Gomes já tenha a base da equipe pronta para a disputa do Pré-Olímpico no Chile, em janeiro, ainda há vagas em aberto no grupo. Enquanto os calouros do time (Juninho, do Vitória-BA, Rodolfo do Fluminense, e Marcel, do Coritiba) lutam por um espaço na seleção, ´veteranos´ como Thiago Motta, do Barcelona, e Paulinho, do Atlético-MG, brigam por um lugar entre os titulares. Na prática, isso significa que o confronto diante do Corinthians não tem nada de amistoso na cabeça da grande maioria. Tanto isso é verdade que a seleção fez três coletivos consecutivos nesses cinco dias em São José do Rio Preto. E os próprios jogadores, após o treinamento desta sexta-feira, no Teixeirão, deixaram bem claro que vão encarar esse amistoso como fosse um jogo oficial contra outra seleção. "A seleção tem sempre que dar o melhor, independentemente do adversário", lembrou Thiago Motta. "Além disso, o grupo que vai disputar o Pré-Olímpico ainda não está fechado. Tem gente querendo um espaço no time, tem gente querendo um espaço no time titular e tem gente querendo não perder a posição nem o lugar no grupo." Apesar da enorme confiança no grupo, o técnico optou por um discurso de tom moderado na hora de falar sobre o Corinthians. Ricardo Gomes começou dizendo que o resultado é o que menos importa. O que ele quer mesmo é observar o comportamento da equipe. Mas deixou claro que a seleção não vai encarar o amistoso como se fosse um jogo-treino. Entre os jogadores, o discurso não é diferente. Paulo Almeida, do Santos, que nos últimos sete jogos contra o Corinthians venceu seis e empatou um, quer manter a média também na seleção. "Se até contra o Santos, que é o meu clube, na terça-feira, eu vou jogar para vencer, imagina só como será contra o Corinthians amanhã? Com a seleção não tem essa de aliviar", avisou.