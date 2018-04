Na tarde do adeus a Alex Ferguson, Lukaku faz a diferença

SÃO PAULO - A era Alex Ferguson, enfim, chegou ao fim. Após 39 anos de carreira e 1.500 partidas no comando do Manchester United, o manager da equipe inglesa se aposentou neste domingo, após empate em 5 a 5 diante do West Bromwich, válido pela última rodada do Campeonato Inglês. Com o título garantido há quatro partidas, os Red Devils foram ao estádio The Hawthorns e entraram em campo com uma formação mista. A escolha de Ferguson surtiu efeito e, com apenas 30 minutos de jogo, a equipe de Manchester vencia por 3 a 0, com gols de Shinji Kagawa, Jonas Olsson contra e Alexander Büttner. Antes do intervalo, os donos da casa diminuíram com James Morrison.

LUKAKU

No segundo tempo, o West Bromwich ganhou força ofensiva com a entrada do atacante belga Romelu Lukaku. Logo aos cinco minutos, ele recebeu a bola de Morrison e diminuiu para 3 a 2. O artilheiro da temporada 2012/13, Robin Van Persie, não passou em branco e aumentou a vantagem do United: 4 a 2. Com o gol de Chicharito Hernandez, aos 17 minutos, parecia que estava decretada a 896ª vitória de Ferguson no comando do United, uma despedida à altura do seu trabalho.

Mas na tarde de Sir Alex, quem roubou a cena foi Lukaku. Faltando 10 minutos para o final da partida, o jogador fez seu segundo gol. No minuto seguinte, Youssuf Mulumbu recebeu cruzamento rasteiro e, da entrada da área, chutou para diminuir o placar e esquentar o final da partida. Acabando com as esperanças de uma despedida com vitória para Ferguson, Lukaku fez mais um, seu terceiro na tarde, e fechou o marcador com o empate em 5 a 5.

O ADEUS

Após a partida, Sir Alex Ferguson se dirigiu à arquibancada onde estava a torcida do United e, da marca do pênalti, fez reverências aos torcedores. Campeão inglês pela vigésima vez, o Manchester United espera a chegada do ex-comandante do Everton, David Moyes, para comandar o time. Alex Ferguson seguirá no United, mas agora na função de diretor e embaixador do clube inglês.