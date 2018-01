Na tevê, Beckham ajuda vítimas na Ásia Embaixador da boa vontade da Unicef, o meia David Beckham vai ser garoto-propaganda da entidade em um anúncio de tevê pedindo ajuda às vítimas das tsunamis que devastaram parte do sudeste asiático e costa da África. O jogador do Real Madrid aparece no comercial durante 30 segundos. ?Eu, como qualquer pessoa, fiquei profundamente consternado pelos efeitos das tsunamis. Muitas pessoas perderam seus entes queridos e especialmente as crianças têm sofrido, as mais vulneráveis e que correm risco de ficar doentes?, disse o jogador em um comunicado publicado pela Unicef, que espera arrecadar aproximadamente 100 milhões de euros com a campanha.