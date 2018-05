Na torcida pelo Palmeiras, Tévez diz confiar em seriedade do time

O ex-corintiano Carlitos Tévez vai torcer pelo Palmeiras nesta quarta-feira. Como o atacante do Boca Juniors precisa de uma boa atuação da equipe alviverde para conseguir que o seu time se classifique para as oitavas de final da Copa Libertadores, ele elogiou o clube paulista e disse confiar na seriedade e no empenho dos jogadores brasileiros.

Em La Bombonera o Boca Juniors precisa de uma vitória sobre o lanterna do grupo, o Alianza Lima. Somado a isso, o time argentino precisa que Junior Barranquilla, da Colômbia, não ganhe do Palmeiras no Allianz Parque. A equipe alviverde já está classificada e joga somente para tentar garantir o primeiro lugar da fase de grupos da Copa Libertadores.

"Eu acredito no jogador. Eu me ponho no lugar deles e não jogo para perder. Não sei, não poderia e nunca me aconteceu, por isso confio. Depois, se vão jogar atrás ou não, é outra coisa. Mas confio que o Palmeiras não vai jogar atrás", comentou Tévez em entrevista ao programa de Pasión por el Futbol, do Canal 13.

O Boca Junior vive um momento positivo na temporada. Na última semana a equipe garantiu o título do Campeonato Argentino com uma rodada de antecipação, ao empatar por 2 a 2 com o Gimnasia em La Plata. Foi a segunda conquista seguida do clube.