Na última convocação de interino, Wilshere e Kane retornam à seleção inglesa

O técnico Gareth Southgate fez neste domingo a sua última convocação - na condição de interino - para a seleção da Inglaterra que vai encarar a Escócia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, e a Espanha, em amistoso internacional. A grande novidade ficou por conta do retorno do meio-campista Jack Wilshere e do atacante Harry Kane à equipe.

Southgate assumiu a seleção inglesa como treinador interino após a demissão de Sam Allardyce e fica no comando até a partida contra a Espanha. No entanto, bons resultados podem alavancá-lo ao posto de maneira efetiva.

Wilshere não vinha sendo convocado pela seleção inglesa desde a Eurocopa, entre junho e julho deste ano. Na temporada 2016/2017, o atleta de 24 anos foi emprestado pelo Arsenal para o Bournemouth para ganhar mais chances de atuar.

Após sofrer com as lesões nos últimos dois anos, Wilshere recentemente completou 90 minutos em campo pela primeira vez em mais de dois anos. Para o técnico Southgate, chegou a hora de apostar novamente no meia.

"Jack Wilshere é um jogador que nós sentimos que tem muita classe e agora começou a ter mais chances de atuar em partidas completas. Eu acho que este é um bom momento de trazê-lo de volta à seleção inglesa", comentou Southgate.

Na lista, o treinador não pôde chamar Dele Alli, que sofreu uma lesão no joelho. No entanto, Harry Kane retorna ao time inglês após ficar de fora das partidas contra Malta e Eslovênia por conta de uma lesão no tornozelo.

A seleção inglesa terá pela frente a rival Escócia, na próxima sexta-feira, em Wembley. Enquanto a Inglaterra lidera o grupo com sete pontos, os escoceses aparecem na quarta posição, com quatro. Na terça-feira seguinte, no mesmo estádio, acontece o amistoso contra a Espanha.

Confira os convocados pela seleção inglesa:

Goleiros - Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino) e Tom Heaton (Burnley);

Defensores - Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyn (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Michael Keane (Burnley), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City) e Kyle Walker (Tottenham);

Meio-campistas - Eric Dier (Tottenham), Danny Drinkwater (Leicester), Jordan Henderson (Liverpool), Jack Wilshere (Bournemouth), Adam Lallana (Liverpool) e Jesse Lingard(Manchester United);

Atacantes - Wayne Rooney (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Andros Townsend (Crystal Palace), Theo Walcott (Arsenal), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool) e Jamie Vardy (Leicester).