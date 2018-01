Na Venezuela, Ney Franco confirma a volta do meia Claiton Depois de realizar um treino pela manhã, a delegação do Flamengo embarcou nesta segunda-feira para a Venezuela, onde o time enfrentará o Unión Maracaibo, na quarta-feira, às 21h45, pela Copa Libertadores da América. A vitória garantirá o primeiro lugar no Grupo 5 e credenciará o clube carioca a ter uma das melhores campanhas da competição continental. Para tentar os três pontos, o técnico Ney Franco confirmou a volta do meia Claiton e deve lançar o atacante Leonardo como titular. Ele fez três gols em três partidas, nas quais começou jogando, mas ainda sente dores no tornozelo direito, devido a um choque no jogo com o Friburguense, no domingo, em Nova Friburgo. ?É a chance que tenho para me firmar na equipe. Já joguei tantas vezes com o tornozelo dolorido. Isso é normal para atacantes?, disse Leonardo. Após a partida na Venezuela, o Flamengo voltará as atenções para o Estadual do Rio. Na última rodada da Taça Rio, o time enfrentará o América, no Maracanã, e somente uma vitória manterá a chance de classificação à semifinal.