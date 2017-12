Na véspera de amistoso, Muricy treina Flamengo com Éverton entre os titulares

A atividade não contou com a presença de goleiros, que treinaram em separado, mas Paulo Victor deverá ser o goleiro titular diante do Ceará. E os dez jogadores que trabalharam no time principal foram Rodinei, Wallace, Juan, Jorge, Márcio Araújo, Willian Arão, Éverton, Gabriel, Emerson Sheik e Guerrero.

A vaga ocupada por Éverton foi de Alan Patrick durante boa parte da pré-temporada. Mas o meia só poderá ter o seu novo contrato de empréstimo registrado no fim do mês. Assim, como Alan Patrick vai perder os primeiros jogos oficiais do ano, Éverton é quem será escalado diante do Ceará.

Na atividade, realizada na Gávea, Alex, Nixon, Ederson, Arthur Henrique, Rafael Dumas, Thiago Santos e Douglas Baggio fizeram trabalho a parte. Depois, todo o elenco realizou um recreativo.

Além de encarar o Ceará, o Flamengo também disputará outro amistoso no Nordeste, no próximo domingo, diante do Santa Cruz, no Recife. Depois, na próxima quarta-feira, estreará na Copa Sul-Minas-Rio diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte.