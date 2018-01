Na véspera de completar 36 anos, Edmundo lamenta derrota Edmundo completa 36 anos nesta segunda-feira. Não é um aniversário feliz, do jeito que ele queria. Além de ver o Palmeiras ser derrotado pelo São Paulo, o atacante foi superado por Somália, do São Caetano, na luta pela artilharia do Paulistão. Após a derrota, Edmundo surpreendeu ao dizer que ?gostaria de ter ficado de fora do jogo?, por estar muito cansado pela viagem a Rio Preto, na última quinta-feira. ?E ainda joguei os 90 minutos, na expectativa de tentar ajudar... mas sei que não joguei como gostaria.? Edmundo disse ainda que só jogou por insistência de Caio Júnior. ?Ele confia muito em mim e tinha esperança de que eu pudesse resolver num lance. Quem sabe se aquela bola que foi para o William caísse no meu pé...?, disse, citando um erro do colega. O atacante reclamou da programação do clube, que incluiu uma sessão de autógrafos na última sexta, após o treino no CT, numa loja em Perdizes. ?É difícil se preparar para jogar e ter esses compromissos com patrocinador.? Edmundo disse mais: ?Infelizmente, não temos um elenco como o do São Paulo. Não temos grandes jogadores no banco.? Apesar disso, o jogador ainda acredita na classificação. ?Se ganharmos os dois jogos, tenho certeza de que a gente se classifica.? Foi o sétimo jogo consecutivo em que Edmundo deixou sua marca. Só nesses últimos sete jogos, foram dez gols. Ele já tem 11 no Paulistão, um a menos que Somália, do São Caetano. E completando 36 anos, luta para se tornar o mais velho artilheiro da história do torneio desde 1929, quando o lendário Artur Friedenreich foi goleador já aos 37 anos.