Na véspera de estreia em 2016, jogadores exaltam preparação do Atlético-MG

"A preparação está muito boa. Uma semana treinando forte, o Aguirre já implantando o jeito dele de montar a equipe, sempre muito participativo. A tendência é só melhorar. E na quarta-feira, pegaremos uma equipe de qualidade. Mas todo mundo veio aos Estados Unidos em busca das duas vitórias, para divulgar marca do Atlético-MG aqui fora", comentou o volante Rafael Carioca.

Além do Schalke 04, o Atlético-MG pegará no domingo pelo torneio amistoso o Corinthians, justamente a equipe que tirou dos mineiros o título brasileiro de 2015. Mas todos só pensam em aproveitar as primeiras chances com Aguirre, principalmente aqueles que vêm da base, tão valorizada pelo técnico uruguaio em seu primeiro trabalho no futebol brasileiro, ano passado, no Inter.

"Ano novo, treinador novo. É um ano olímpico também. Espero fazer uma temporada boa, melhor do que a de 2015. Quero voltar a jogar bem no Atlético-MG. E se eu tiver bem, e o time também, as portas vão se abrir. Disputar a Olimpíada, com a seleção, é um sonho que eu tenho", declarou o meia Dodô.

E o jogador sabe da fama de Aguirre de aproveitar atletas formados no clube. "A motivação é ainda maior para os jovens, pois sabemos que o Diego Aguirre gosta de aproveitar a base. Então, esperamos que este ano seja ótimo para a molecada da base. Mas ainda estamos conhecendo o técnico", disse.