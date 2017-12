Na Vila, o clássico dos meninos Barba rala, um certo ar irresponsável e gargalhadas, muitas gargalhadas. Além da tradicional rivalidade entre Santos e Corinthians, o clássico de hoje, às 16 horas, na Vila Belmiro, terá outro atrativo curioso: o confronto entre ?teens?. De um lado os badalados Diego e Robinho, que formam a engrenagem central do ataque santista. Do outro, para detê-los, os zagueiros Betão e Marcus Vinícius, ambos promovidos dos juniores, ainda longe da fama dos rivais, mas que compensam o anonimato com a vontade de quem ainda busca espaço. E a briga promete ser boa. Os clubes estão em situação oposta no Campeonato Brasileiro. O Santos é o vice-líder e ainda corre atrás do bicampeonato. Para tanto, precisa de gols e vitórias, além de torcer por alguns tropeços do Cruzeiro. Diante disso, a importância de Robinho e Diego fica ainda maior. ?Aqui na vila tem de dar Santos?, afirmou Robinho, convicto. ?Precisamos dessa vitória a qualquer preço pois queremos nos manter na luta pelo bi.? O Corinthians, por sua vez, apega-se única e exclusivamente à rivalidade como motivação. O time balança na zona intermediária da classificação, aquela insossa posição que não permite sonhar com o título ou com a vaga na Taça Libertadores, mas que também não vive assombrada pelo fantasma do rebaixamento. Em outras palavras, querem mais é que o ano acabe mesmo. ?Precisamos de muita atenção. Mas também somos jovens e vamos ficar no pé deles o tempo todo?, garantiu Betão. E recai sobre Robinho, por seu estilo habilidoso e veloz, a maior preocupação. A adolescência corintiana não esconde que o cuidado com o camisa sete vai ser redobrado. ?Ele é imprevisível. Não adianta nada a gente assistir a vários vídeos, há sempre a possibilidade dele improvisar, fazer algo diferente?, comentou o zagueiro do Corinthians. ?Então não podemos desgrudar os olhos dele e do Diego, que o aciona o tempo todo com bons passes.? E tem mais ? Como se não bastasse a juventude das respectivas duplas, a situação fica ainda mais curiosa quando se analisa também seus companheiros. Todos na mesma faixa etária (entre 18 e 21 anos). Do lado corintiano, o sistema defensivo vai ser completado pelos laterais Coelho, pela direita, e Vinícius, do lado esquerdo, ambos juniores. No Santos, William e Renato contribuem para manter a faixa etária baixa. O técnico do Corinthians, Juninho Fonseca, que na teoria deveria ser o mais preocupado, procura mostrar-se confiante. Feliz com a recente efetivação no cargo e seguro por conhecer os atletas, com os quais trabalhou nas divisões de base, se diz tranqüilo. Pelo menos publicamente. ?Não podemos ficar nos pegando nos aspectos negativos. Eles (jogadores) são jovens e tenho certeza de que vão compensar essa falta de vivência, apesar de muitos deles já terem passado pelas seleções brasileiras de base, com muito entusiasmo e dedicação?, afirmou. E precisa estar otimista mesmo. O companheiro de Gil no ataque será Wilson, outro júnior.