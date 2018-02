Na Vila, Santos derrota o Ituano na primeira partida do ano No primeiro jogo do ano do novo time de Vanderlei Luxemburgo, o Santos ganhou por 2 a 0 do Ituano, neste sábado, na Vila Belmiro. Os gols foram marcados pelo meia Rodrigo Tabata, no primeiro tempo, e pelo lateral-esquerdo Kleber, no segundo. Vanderlei Luxemburgo aproveitou o amistoso para fazer várias experiências, principalmente na segunda etapa. O time começou com três zagueiros - Adaílton, Antônio Carlos e Ávalos -, mas como o Ituano teve o meia Elvis expulso aos 11 minutos, por agressão, passou para o 4-4-2 com menos de 20 minutos de jogo. O goleiro Roger, que fez uma cirurgia de hérnia de disco em outubro do ano passado, substituiu bem Fábio Costa no segundo tempo. Além de Adaílton e de Pedro, na lateral direita, Rodrigo Souto estreou, mas não chegou a se destacar porque se preocupou mais com a marcação. "O teste valeu porque o Ituano tem uma boa equipe e exigiu bastante do Santos", disse Kleber. O Santos usou 22 jogadores na partida: Fábio Costa (Roger); Adaílton (Marcelo), Antônio Carlos (Domingos) e Ávalos (Jonas); Pedro (Paulo), Maldonado (Rodrigo Souto), Cléber Santana (Renatinho), Zé Roberto (Fabinho) e Kleber (Vinicius Simon); Rodrigo Tabata (Rodrigo Tiuí) e Fabiano (Júnior).