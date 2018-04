Na Vila, Santos tenta recomeçar luta pela Libertadores

Com uma vitória, o time de Vanderlei Luxemburgo se recupera da derrota diante do Goiás e do empate em casa contra o Internacional e ganha força para o clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, no Pacaembu.

André, de 19 anos, formado pelo Cabofriense-RJ, será o substituto de Kléber Pereira, suspenso pela expulsão contra o time gaúcho. Será a primeira vez que ele inicia como titular e a responsabilidade de entrar no lugar do jogador responsável por quase a metade dos gols do time nos dois últimos anos não o assusta.

Apesar da fragilidade do Fluminense, Luxemburgo resolveu abandonar a ideia de armar o time mais ofensivamente, com dois volantes de marcação. Embora não tenha admitido, ele percebeu que com essa formação a defesa ficou mais exposta contra o Internacional. Foi a primeira vez que o Santos sofreu três gols desde a sua chegada, além de novamente ter ficado duas vezes em vantagem no marcador (2 a 0 e 3 a 2) e não conseguido vencer.

Se Emerson for vetado - está com dores na panturrilha -, Alan deve ser o escolhido para jogar ao lado de Germano e Rodrigo Souto. Na defesa, a novidade será Domingos, confirmado para entrar no lugar de Fabão, também suspenso.