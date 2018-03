Na volta ao Brasil, Romero mostra preocupação com cansaço antes do clássico

Por causa de um atraso da decolagem em Bogotá, o Corinthians voltou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira, por volta da 1h, após empate sem gols com o Millonarios, na estreia da Libertadores. O pequeno atraso representa mais um problema para a preparação da equipe para o clássico diante do Santos, domingo, no Pacaembu. O elenco corintiano volta aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

"Será outro jogo pegado. A gente sabe que clássico tem que ganhar. É um jogo difícil. Eles também jogaram hoje (quinta-feira) na Libertadores. Vai ser um jogo difícil como todos os clássicos. Agora é descansar, fizemos uma viagem cansativa, temos de descansar a perna e nos preparar", afirmou o atacante Romero no desembarque no Aeroporto de Guarulhos.

O paraguaio afirmou que o time ainda está se adaptando ao novo esquema do técnico Fábio Carille, que abriu mão de um jogador de referência na área no clássico diante do Palmeiras e no jogo da Colômbia.

"Estamos nos adaptando a um esquema novo do Fábio, a gente tenta se adaptar o mais rápido possível, estamos jogando sem centroavante. Aos poucos, a gente vai se adaptar ao esquema que o Fábio está querendo. Fizemos um grande jogo contra o Palmeiras, e contra o Millonarios fizemos um bom segundo tempo. Tomara que domingo a gente também consiga a vitória", afirmou.