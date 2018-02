Na volta aos treinos, Palmeiras prioriza a parte física O grupo de jogadores do Palmeiras começou nesta segunda-feira os treinamentos visando a temporada 2007. Na reapresentação do time, na Academia de Futebol, na região da Barra Funda, em São Paulo, o time começou os treinos físicos sob a supervisão do preparador Fábio Mahseredjian. No dia 11, o grupo viaja para Monte Sião, em Minas Gerais, retornando no dia 15 para a capital paulista. Por enquanto, a expectativa é pela chegada de reforços, principalmente a troca envolvendo os jogadores Leandro (lateral-esquerdo) e Martinez (volante), com o meia-atacante Marcinho. Do lado do Cruzeiro já está tudo certo, faltando apenas o time alviverde se acertar com os jogadores. Nesta quarta à tarde, os jogadores realizam o segundo treino e está prevista a realização de entrevistas, incluindo o técnico Caio Júnior, que está começando seu trabalho. O desafio é fazer o time voltar a brigar para ser campeão paulista, título que não ganha desde 1996.