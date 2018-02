Na volta de Edmundo, Palmeiras consegue vitória magra Na primeira partida de Edmundo na temporada 2007, o Palmeiras conseguiu uma vitória simples ao superar o Santo André por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira, no Estádio Palestra Itália. A equipe dirigida pelo treinador Caio Júnior segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, ocupando a quarta colocação na tabela. Para a entrada de Edmundo, que não jogou as primeiras rodadas por estar fora de forma, o técnico Caio Júnior sacou o jovem William e recuou mais o volante Pierre para dar liberdade aos avanços de Marcelo Costa. Com isso, a equipe alviverde teve mais opções nas armações das jogadas, uma vez que Valdívia e o próprio Edmundo não receberam uma forte marcação do Santo André. Com várias frentes de ataque, o Palmeiras foi amplamente superior no primeiro tempo e saiu na frente aos 22 minutos. Em jogada individual de Marcelo Costa, o volante conduziu a bola pelo meio e arriscou de fora da área. A bola desviou em Osmar e enganou o goleiro Júnior Costa, que caiu para o canto oposto. O juiz Luiz Flávio de Oliveira deu o gol para o volante. Após o intervalo, o Palmeiras voltou mais recuado e quase sofreu o empate logo aos 5 minutos, quando Diogo Pires cruzou para Makelele. O volante chutou forte na trave e, na sobra, o goleiro Marcos afastou para o escanteio. O susto voltou a colocar os donos da casa no ataque, que quase ampliaram com Edmundo. O atacante recebeu dentro da área e bateu colocado, mas Júnior Costa desviou e a bola tocou no travessão. Antes do apito final, Marcos ainda salvou duas vezes o time da capital em tentativas de Sandro Gaúcho e Diogo Pires. "Tomamos sufoco no final. No Paulista não tem nenhum time que pode dar bobeira, tem que estar bem preparado e alerta sempre. O problema é que o time cansou no segundo tempo", disse o camisa 1 palmeirense. "Apesar do resultado apertado, o importante foi conquistar os três pontos. Temos muitos defeitos ainda para arrumar, mas temos que tentar acertar neste período curto entre cada jogo", acrescentou. O Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Paulista no domingo, quando receberá o Grêmio Barueri, que acumula três derrotas no Estadual. No mesmo dia, o Santo André faz o clássico do ABC com o São Caetano, no Estádio Bruno José Daniel. Ficha técnica: Palmeiras 1 x 0 Santo André Palmeiras - Marcos; Dininho, Pierre e Edmílson; Paulo Baier, Wendel, Marcelo Costa, Edmundo (Caio), Valdivia (Cristiano) e Michael; Osmar (William). Técnico: Caio Júnior. Santo André - Júnior Costa; Alexandre (Leonardo), Lelo, Luiz Henrique e Pará; Galeano, Bruno, Ramalho (Catatau) e Jéferson (Diogo Pires); Makelele e Sandro Gaúcho. Técnico: Ruy Scarpino. Gol - Marcelo Costa, aos 22 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira. Cartões amarelos - Valdívia e Luiz Henrique. Renda - R$ 363.580,00. Público - 22.100 pagantes. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo.