Na volta de Edmundo, Vasco empata Em dia de festa pela reestréia do atacante Edmundo, o Vasco apenas empatou com o Bahia, por 1 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, em São Januário. A equipe carioca não conseguiu organizar suas jogadas de ataque, diante do forte bloqueio defensivo do adversário, e acabou sendo surpreendida. Edmundo foi a grande atração do jogo enquanto esteve em campo durante os primeiros 45 minutos. O craque deu passes, cobrou faltas, mas foi visível a sua falta de ritmo. Pressionado pela marcação do zagueiro baiano Otacílio, o artilheiro não obteve êxito em suas raras chances de finalização. Se o Vasco pressionou, o Bahia limitou-se a defesa durante o primeiro tempo. A melhor oportunidade de gol baiana foi com o atacante Nonato que recebeu a bola livre na entrada da grande área, mas perdeu a jogada ao tentar driblar o goleiro Fábio. Em um rápido contra-ataque, o Bahia surpreendeu o Vasco logo aos 7 minutos do segundo tempo. O lateral-direito Guto cruzou e Nonato, de cabeça, inaugurou o placar. Sem Edmundo, que saiu para a entrada de Souza, restou ao técnico vascaíno Antônio Lopes colocar mais dois atacantes em campo para tentar impedir a derrota: Anderson e Cadu nos lugares de Marques e Henrique, respectivamente. As mudanças deram o resultado esperado e as oportunidades de gol começaram a ser criadas. O meia Léo Lima desperdiçou vários chutes. Mas, aos 37 minutos, Cadu aproveitou o rebote de um escanteio, tocou a bola de direita e empatou a partida. Após o empate, o Vasco tentou a passar à frente do placar, mas esbarrou na boa postura desfensiva do Bahia. Ficha Técnica: Vasco: Fábio; Russo, Wescley, Wellington Paulo e Wellington Monteiro; Da Silva, Henrique (Cadu), Danilo e Léo Lima; Marques (Anderson) e Edmundo (Souza). Técnico: Antônio Lopes. Bahia: Emerson; Guto (Fabiano), Luís Fernando, Marcelo Souza e Lino; Otacílio, Jair, Luiz Alberto e Preto; Paulo Sérgio (Adriano) e Nonato. Técnico: Evaristo de Macedo. Gols: Nonato aos 7 e Cadu aos 37 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sálvio Fagundes Filho (SP). Cartão amarelo: Luiz Alberto, Henrique, Lino, Da Silva e Otacílio. Local: São Januário.