Na volta de Maradona, Argentina supera a Costa Rica Com um gol de Franco Jara a dez minutos do final, a Argentina venceu a Costa Rica por 3 a 2, em jogo encerrado na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), em San Juan (ARG), no confronto que marcou o retorno do técnico Maradona ao banco de reservas do selecionado sul-americano.