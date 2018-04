Na volta do brasileiro Marcelo, Real Madrid supera o Valencia na Copa do Rei

MADRI - Irregular no Campeonato Espanhol, o Real Madrid continua emplacando bons resultados na Copa do Rei. Após avançar com goleada na semana passada, o time de José Mourinho derrotou o Valencia por 2 a 0, nesta terça-feira, diante de sua torcida, no jogo de ida das quartas de final.

Com o bom resultado, o Real pode até perder por 1 a 0 na partida de volta, fora de casa, para avançar à semifinal, quando poderá encarar o arquirrival Barcelona. O duelo desta terça foi o primeiro de uma série de três jogos contra o Valencia. Antes da partida da volta, na próxima quarta, as duas equipes se enfrentam no fim de semana, em rodada do Espanhol.

Nesta terça, a principal atração do time madrileno era o retorno do brasileiro Marcelo. Afastado dos gramados há três meses, por lesão, o lateral-esquerdo começou como titular e teve atuação discreta no primeiro tempo. No intervalo, foi substituído pelo português Fábio Coentrão.

Ainda com Marcelo em campo, o Real abriu o placar aos 36 minutos. Benzema recebeu enfiada na entrada da área de Khedira e bateu na saída do goleiro. No segundo tempo, o time da casa contou com uma ajuda da defesa rival. Após cruzamento de Coentrão, Guardado se antecipou dentro da pequena área e mandou contra as próprias redes, aos 27, e garantiu a vitória tranquila dos anfitriões.