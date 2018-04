Na volta, Tardelli pede para torcida esquecer Mundial

BELO HORIZONTE - Os jogadores do Atlético-MG que atuaram no Mundial de Clubes se reapresentaram nesta segunda-feira na Cidade do Galo e já fizeram o primeiro trabalho sob o comando do técnico Paulo Autuori. Um dos xodós da torcida, o atacante Diego Tardelli foi quem concedeu entrevista coletiva e pediu que os atleticanos esqueçam o fracasso da equipe no Marrocos.

"A torcida tem que estar junto com a gente de novo, esquecer o que de ruim aconteceu em dezembro e nos ajudar a começar o ano bem, ganhando títulos. Estou confiante que teremos mais um grande ano, com um grande treinador, e mantendo o grupo de jogadores", comentou o atacante.

Ele também lembrou que o Atlético começa 2014 com um elenco tão forte quanto o que terminou 2013. Não perdeu nenhum titular e ainda se reforçou. "Nosso grupo é muito forte, já demonstrou isso no ano passado. Mudou uma ou outra peça, mas o time que terminou o ano é o mesmo que está aí", acrescentou Tardelli.

Logo no primeiro dia de trabalho com o grupo completo, Paulo Autuori já comandou um treino com bola na Cidade do Galo, no período da tarde. "É muito bom ter contato com a bola já no primeiro dia. O futebol mudou muito. Nos dois, três primeiros dias, a galera vai sentir um pouco a parte física, mas já estamos acostumados", completou o atacante.