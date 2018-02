Na zona de rebaixamento, Linense dispensa o técnico Moacir Júnior

Moacir Júnior não é mais o técnico do Linense no Campeonato Paulista. Na manhã desta terça-feira, ele se reuniu com o presidente Leandro Asato e eles, em comum acordo, decidiram pela mudança no comando do time. Com apenas três pontos, o clube aparece na zona de rebaixamento da competição, vindo de uma derrota por 2 a 1 para a Ferroviária, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na última segunda, pela quinta rodada.

"Acabo de sair da reunião com a diretoria e a gente decidiu de comum acordo interromper o trabalho. Não pelo desempenho do time, mas pelos resultados, que não encaixaram. Depois de fazer um 2016 maravilhoso aqui, de ser idolatrado, agora em 2018 ocorreram situações e infelicidades individuais, de atletas, que acabaram determinaram o não progressão da equipe", comentou Moacir Júnior.

Com 50 anos, o técnico tinha como objetivo classificar o Linense para a segunda fase do Campeonato Paulista. Em 2017, ele conseguiu o feito, mas com o Botafogo de Ribeirão Preto. Na carreira, ele também teve trabalhos por Oeste, Uberlândia e Vitória da Conquista, entre os outros times.

A diretoria do Linense agora procura um novo comandante. Com apenas três pontos, o time está na zona de descenso ao lado do São Caetano, com a mesma pontuação. O time já volta a campo na sexta-feira, em Sorocaba, contra o São Bento, a partir das 19h15.