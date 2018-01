Nabi falha e CBF será multada Nabi Abi Chedid saiu nesta terça-feira de cabeça quente da Secretaria de Justiça, no Pátio do Colégio. Na reunião com o secretário Alexandre de Moraes, o diretor-executivo do Procon-SP, Gustavo Marrone, e o diretor de fiscalização do órgão, Sergio Giannella, o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol soube que não terá como livrar a entidade de duas multas que o Procon vai mandar para sua sede, no Rio de Janeiro. Elas podem variar de 200 a 3 milhões de Ufirs (1 ufir = R$1,0461). Nabi prometeu acompanhar o caso de perto. O dirigente disse que a CBF irá se defender no processo administrativo aberto pelo Procon-SP. A CBF foi autuada em virtude de não obediência ao Estatuto do Torcedor nos jogos São Caetano e Fortaleza; e Corinthians e Vasco, respectivamente, nos dias 17 e 20 de agosto. ?Não vai haver relaxamento?, disse Gustavo. ?Ou eles se adaptam ou serão autuados novamente. A CBF é um ator importante no processo de implementação do Estatuto. Deverá se ajustar à lei, não tem saída.? Em referência ao jogo São Caetano e Fortaleza, a CBF não apresentou em seu site, no prazo estipulado, o orçamento da partida. No caso de Corinthians e Vasco, a CBF não colocou à disposição dos torcedores/consumidores, em todas as entradas do estádio, informações de regulamento, tabela, escala de árbitros, lista de torcedores impedidos, forma de contato com o ouvidor. Representantes de clubes, entidades e até empresas ligadas ao futebol se reuniram duas vezes (em julho e agosto) na Secretaria para avaliar o cumprimento do Estatuto do Torcedor. A CBF ignorou os encontros.