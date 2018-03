Nacional abre rodada da Série A-2 O jogo entre Nacional e Francana abre, neste sábado, às 15 horas, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, a 20ª rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista, que terá, domingo, mais sete partidas. O Nacional, com 28 pontos, está afastando-se dos líderes Ituano (42 pontos), Etti Jundiaí (40) e Juventus (37), enquanto a Francana, com 24, precisa somar pontos para afastar-se dos lanternas da competição, pois dois times serão rebaixados para a Série A-3 de 2002. Pela Série B-1, dois jogos serão realizados neste sábado, às 15 horas, pela 13ª rodada. Na Capital, o Guapira (12) receberá o Barretos (27), que poderá se igualar a Osasco (30), que folga, e Palmeiras B (30), que encerra sua participação no primeiro turno domingo, em Batatais. Em Mauá, haverá o confronto de lanternas: Grêmio Mauaense (8) x Guarulhos (6). Pela Série B2, liderada pelo Primavera (15), o Rio Claro (13), segundo colocado, enfrentará, em casa, o Guarujá (7). Na Série B-3, duas partidas: Jacareí (3) x Grêmio Barueri (0), em Mogi das Cruzes, e Joseense (3) x Paulista de Caieiras (3), em São José dos Campos, ambos pelo Grupo 1.