Nacional adia festa do Etti Jundiaí O sonho do Etti de voltar a fazer parte da primeira divisão do Campeonato Paulista foi adiado por mais uma semana depois da derrota deste sábado para o Nacional, por 1 a 0, em jogo válido pela 29º rodada da Série A-2. Com 62 pontos, o time de Jundiaí precisava de apenas dois pontos para garantir não só o acesso, como também o título do torneio. O gol do Nacional foi marcado por Nei Bala aos nove minutos do primeiro tempo, chutando livre dentro da área. O estádio da Rua Comendador Souza, em São Paulo, foi completamente tomado pela torcida do Etti. 35 ônibus saíram de Jundiaí levando torcedores para o jogo. Ao final da partida, a torcida insatisfeita com o resultado, entrou em choque com a polícia militar. Somente depois de muita correria, os oficiais conseguiram esvaziar as arquibancadas. A 29º rodada da Série A-2 será completada neste domingo com mais sete jogos. Não importando os resultados, o Etti seguirá líder isolado, pois está seis pontos a frente do vice-líder Santo André, que tem 57.