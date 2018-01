Nacional bate o Emelec e complica o Inter na Libertadores A situação do Internacional na Copa Libertadores está cada vez mais complicada. Nesta terça-feira, para piorar, o Nacional, do Uruguai, venceu em casa por 3 a 1 o Emelec e assim chegou a sete pontos em quatro jogos, se consolidando na vice-liderança do Grupo 4, e abrindo três de vantagem sobre o time gaúcho, que fica em terceiro lugar com apenas quatro pontos e o mesmo total de partidas. Como apenas dois times se classificarão para a próxima fase do torneio continental, o Inter precisará vencer seus dois próximos jogos: contra o Emelec (na terça-feira que vem, dia 10), e contra o próprio Nacional, em duelo decisivo, no dia 19, torcendo ainda para que o time uruguaio seja vencido pelo líder do grupo, o Vélez Sarsfield (que soma oito pontos), na partida do próximo dia 12, também deste mês. Quanto à partida desta quarta, no Estádio Parque Central, em Montevidéu, o time da casa teve amplo domínio e mereceu a vitória sobre os equatorianos, que com a derrota seguem na lanterna do grupo, com apenas três pontos ganhos. Os gols foram marcados pelos volantes Agustín Viana (aos 18) e Javier Delgado (aos 30), e pelo atacante argentino Carlos Juárez (aos 45 minutos, todos do primeiro tempo). Neuman, aos 47 minutos do segundo tempo, fez o gol de honra do Emelec. Colo Colo goleia O Colo Colo goleou por 4 a 0 a LDU também nesta terça-feira à noite e assumiu de vez a primeira posição na classificação do Grupo 6, com nove pontos, ficando mais perto de garantir a classificação e abrindo três de vantagem sobre o Caracas, segundo colocado. Atualizado às 23h26