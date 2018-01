Nacional bate o Maracaibo e alcança o Internacional O Nacional, do Uruguai, alcançou o Internacional nesta quinta-feira na classificação do Grupo 6 da Copa Libertadores ao ganhar por 3 a 2 do Maracaibo, da Venezuela, na casa do adversário. Agora, os dois times estão com sete pontos, mas os uruguaios estão com uma partida a mais (4 contra 3) e perdem no saldo de gols (quatro dos gaúchos contra zero). A vitória foi de virada. Cristian Cásseres fez 1 a 0 para o Maracaibo logo a um minuto de jogo. Aos 34 minutos, o Nacional ainda teve uma baixa: Garcés foi expulso. O empate só foi sair no segundo tempo, com Rodrigo Vázquez, aos 12 minutos. Andrés Márquez, aos 22, e Gonzalo Castro, aos 44 minutos, garantiram a vitória. Nos acréscimos (48 minutos), Maldonado ainda descontou para os venezuelanos. Agora, o Nacional torcerá para um tropeço do Internacional (que joga no dia 22 de março contra o Pumas, que ainda não pontuou) para continuar na briga direta pela liderança, para daí decidir diretamente contra o time brasileiro, em seu próximo jogo, no dia 4 de abril, em casa.