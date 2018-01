Nacional busca outra goleada na A-2 Na abertura do segundo turno da Série A2 do Campeonato Paulista em busca de mais uma vitória. E se possível, por goleada. No último sábado o time da capital goleou o Araçatuba por 7 a 1. Para chegar a esse resultado, o Nacional, dirigido pelo técnico Túlio Tangione Neto, aposta na má-fase do adversário. Apesar de ocupar a oitava colocação com 23 pontos, o Rio Preto, dirigido por Márcio Rossini, passa por dificuldades financeiras e chegou a entrar em greve neste meio-de-semana. A expectativa é que a diretoria do clube pague os salários atrasados para colocar a casa em ordem. Esta é a única partida marcada para o sábado e começará às 16 horas. As outras sete partidas da rodada serão disputadas domingo. Jogos da Rodada - Nacional x Rio Preto (sábado); Etti Jundiaí x Araçatuba; São José x Santo André; América x Juventus; Comercial x Mirassol; Ituano x Paraguaçuense; Sãocarlense x Olímpia; Francana x Bragantino (domingo). Classificação - 1) Etti Jundiaí, 31 pontos; 2) Ituano 30; 3) América e Juventus 28; 5) Olímpia 25; 6) Santo André e Nacional 24; 8) Rio Preto 23; 9) Araçatuba 22; 10) Sãocarlense 20; 11) Comercial 19; 12) Bragantino e Francana 18; 14) Mirassol 17; 15) Pa raguaçuense 15; 16) São José 12.