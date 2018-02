Nacional de Medellín é campeão do Campeonato Colombiano

O Atlético Nacional de Medellín se tornou o primeiro clube a conquistar dois títulos seguidos na Colômbia, ao empatar em 0 a 0 com o La Equidad, em casa, nesta quarta-feira. No jogo de ida, em Bogotá, o time havia vencido por 3 a 0. A equipe conquistou nesta temporada o Torneio Apertura e agora também o Clausura. Foi o seu 10.º título no futebol colombiano. O primeiro tempo se caracterizou pelo jogo lento, com o Nacional procurando tocar a bola e gastar o tempo. O adversário parecia conformado, incapaz de superar a desvantagem do jogo de ida. Foram poucas as chances de gol no Estádio Atanasio Girardot. As faltas começaram a marcar um jogo insosso para a torcida. Aos 32 minutos, Gutiérrez, do La Equidad, foi expulso por dar uma entrada violenta sobre Amaya. O próprio Amaya também recebeu o cartão vermelho pouco depois e as duas equipes ficaram com 10 jogadores. Daí em diante, quase não houve futebol. No segundo tempo, o Nacional continuou controlando a situação com tranqüilidade. O atacante Sergio Rey ainda tentava o ataque, em busca do seu 200.º gol. Mas em vão. O tempo acabou e o Nacional festejou o título, sob o comando do argentino naturalizado colombiano Oscar Héctor Quintabani.