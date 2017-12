Nacional defende liderança na Capital O confronto entre Nacional e São Bento, respectivamente, líder e vice-líder do Grupo 2, é a principal atração da Copa Interior que terá oito jogos, nesta quarta-feira, válidos pelas 11ª rodada. Os dois times estão praticamente classificados à 2ª fase. O time da capital tem 26 pontos, quatro a mais que o time de Sorocaba. O jogo acontece às 15h00, no estádio Nicolau Alayon, na Capital. O Taubaté, quinto colocado com 12 pontos, recebe o Sertãozinho, que está na quarta colocação com 18, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, às 16 horas. Em Mogi das Cruzes, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, às 20h30, o saco de pancadas União Mogi, lanterna do grupo com apenas um ponto, enfrenta o Independente, penúltimo com seis. Às 20h30, no Estádio Zezinho Magalhães, o XV de Jaú recebe o Flamengo de Guarulhos. O XV está na sexta posição com 11 pontos, enquanto o Flamengo tem 18 no terceiro lugar. Pelo Grupo 1, em Bauru, no Estádio Alfredo Castilho, às 15 horas, o Noroeste, penúltimo colocado com oito pontos, enfrenta a Francana, sexta com 13, tentando se recuperar da derrota na rodada passada, quando levou de 6 a 0 do Jaboticabal. O Barretos, que ocupa a quinta colocação com 16 pontos, recebe no Estádio Fortaleza, às 20h30, a Internacional de Bebedouro, segunda colocada com 18 pontos. O líder Jaboticabal, que tem 20 pontos, recebe no Estádio Robert Todd Locke, o Rio Preto, lanterna do grupo com seis pontos, às 20h30. No Estádio José Maria de Campos Maia, às 20h30 o Mirassol, terceiro colocado com 17 pontos, recebe o Bandeirante, que está em quarto com 16. Confira a seguir todos os jogos: 15h00 - Nacional x São Bento, Noroeste x Francana; 16h00 - Taubaté x Sertãozinho; 20h30 - XV de Jaú x Flamengo, União Mogi x Independente, Mirassol x Bandeirante, Jaboticabal x Rio Preto e Barretos x Inter Bebedouro. Classificação - Grupo 1: 1) Jaboticabal 20 pontos; 2) Inter de Bebedouro 18; 3) Mirassol 17; 4) Bandeirante 16; 5) Barretos 16; 6) Francana 13; 7) Noroeste 8; 8) Rio Preto 6. Grupo 2 - 1) Nacional 26 pontos; 2) São Bento 22; 3) Flamengo 18; 4) Sertãozinho 18; 5) Taubaté 12; 6) XV de Jaú 11; 7) Independente 6; 8) União Mogi 1.