Nacional derrota Cienciano por 1 a 0 O Nacional, do Uruguai, assumiu o segundo lugar do Grupo 5 da Taça Libertadores da América, nesta quinta-feira à noite, ao derrotar o Cienciano, do Peru, por 1 a 0, em Montevidéu. O gol foi marcado por Fernando Machado aos 19 minutos do primeiro tempo. O Nacional soma cinco pontos, contra sete do líder Independiente. O Cienciano segue com três, enquanto o El Nacional acumula um.