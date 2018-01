Nacional e América empatam, 3 a 3 Atlético Nacional da Colômbia e América do México empataram por 3 a 3 na noite de ontem, no Memorial Coliseu de Los Angeles, Califórnia, pelas oitavas-de-final da Copa sul-americana. Os gols do time mexicano foram assinalados por Claudio López, Kleber e Christian Giménez. Pelo Atlético Nacional marcaram Gerardo Bedoya, Víctor Aristizabal e Héctor Hurtado. A partida de volta será disputada no dia 5 de outubro, na cidade colombiana de Medellín. O vencedor da série enfrentará nas quartas-de-final Cruzeiro ou Vélez Sarsfield, da Argentina.