Nacional e Araçatuba jogam na capital Nacional e Araçatuba abrem, neste sábado, a décima quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, que está chegando à sua metade. A partida não define líderes ou rebaixados, mas serve para manter o vencedor na luta para terminar esta fase entre os primeiros colocados. O Nacional, dirigido pelo técnico Túlio Tangione Neto e que conta com o zagueiro Tonhão (ex-Palmeiras) em seu elenco, ocupa a nona colocação com 21 pontos. O Araçatuba, apesar dos problemas internos com salários atrasados, está melhor que o adversário. Tem 22 pontos e está na sétima posição. A rodada será complementada no domingo com mais sete partidas, todas marcadas para as 16 horas. Os destaques são as partidas de Etti, Ituano, Juventus e América, que sonham com o título simbólico de campeão do primeiro turno. Disputado no sistema de pontos corridos, a competição terá trinta rodadas e, ao final do primeiro turno, a competição ainda está indefinida. Os dois primeiros colocados conquistam o acesso ao final desta fase. Rodada deste final de semana - Nacional x Araçatuba (sábado); Paraguaçuense x Etti; Ituano x Santo André; Olímpia x São José; Sãocarlense x Juventus; Bragantino x América; Francana x Mirassol e Rio Preto x Comercial (domingo). Classificação: 1) Etti Jundiaí 28 pontos; 2) Ituano 27; 3) Juventus 26; 4) América 25; 5) Santo André 24; 6) Olímpia e Araçatuba 22; 8) Rio Preto e Nacional 21; 10) Sãocarlense 19; 11) Francana, Bragantino e Comercial 18; 14) Paraguaçuense 15; 15) Mirassol 14 e 16) São José 13.