Nacional e Bandeirante abrem rodada Nacional e Bandeirante abrem a nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, neste sábado, às 15h00, no estádio "Nicolau Alayon". O Nacional é décimo colocado com 10 pontos, enquanto o Bandeirante tem 11 pontos em sétimo lugar. A expectativa é para um jogo bastante equilibrado. Na última rodada, o Nacional venceu o Sãocarlense, em São Carlos, por 2 a 0. O Bandeirante empatou em casa, em zero a zero, com o Paraguaçuense, deixando para trás uma série de três derrotas consecutivas. A rodada será completada domingo com mais sete jogos. A liderança da competição é dividida por Marília, Francana e Rio Preto, todos com 15 pontos ganhos. O lanterna é o Araçatuba com apenas um ponto em oito jogos. Série A3 - A décima segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, equivalente à terceira divisão, também será aberta amanhã, às 16h00, com o jogo entre XV de Jaú e Garça, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Mesmo perdendo na última rodada para o Barretos, por 4 a 2, o XV realiza uma campanha regular com 15 pontos. O Garça, com 10 pontos, está em recuperação após um início com péssimo desempenho. A liderança da competição é dividida por Oeste e Sertãozinho, ambos com 22 pontos. Nesta sexta-feira, o Independente de Limeira confirmou a contratação do meia Fabinho Fontes, revelado pelo Corinthians. A rodada será completada domingo com mais sete jogos, três deles no período da manhã.