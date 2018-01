Nacional e Bragantino empatam pela A-2 Em uma partida que dominou desde o início, o Nacional não passou de um empate por 1 a 1 com o Bragantino, na tarde deste sábado, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista da Série A-2. Com o resultado, os dois times dividem a vice-liderança do Grupo 2 com um ponto cada, atrás do São Bento, que bateu o Noroeste por 2 a 1 na sexta-feira. O Nacional foi melhor desde o início, partindo para cima do Bragantino, que passou maior parte do tempo na defesa. Mesmo com tanta pressão do time da capital, foi o Bragantino quem marcou o primeiro gol. Em um contra-ataque, já aos 40 minutos, David tabelou com Didi e tocou fora do alcance do goleiro Carlão. Depois do gol, o Bragantino voltou a se fechar na defesa, tentando resistir à pressão. Na segunda etapa, o Nacional aumentou ainda mais a pressão, mas sofria com o gramado pesado, encharcado pela chuva, além das faltas cometidas pelos jogadores do Bragantino. O gol de empate só saiu aos 25, com um o zagueiro Bruno, aproveitando uma bola que sobrou depois de um bate-rebate na área. Logo depois, o mesmo Bruno perdeu a chance de desempatar ao chutar para uma grande defesa de Alê. Daí até o final, o Nacional continuou correndo atrás da virada, mas ficou apenas rondando a área adversária sem conseguir concluir a gol. Na próxima rodada, o Nacional enfrentará a Matonense, em Matão. Já o Bragantino terá pela frente o Noroeste, em casa.